فارس المزروعي: نموذج حكومي ريادي لأفضل الممارسات المتميزة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي أعمال النسخة الثانية من مؤتمر EFQM في الشرق الأوسط بعنوان: «رسم ملامح المستقبل من خلال التميز والمرونة والتحول المستدام» والذي تنظمه EFQM على مدى يومين بفندق كونراد أبوظبي أبراج الاتحاد بالشراكة مع شرطة أبوظبي.

وأكد معاليه، في كلمة ألقاها بافتتاح المؤتمر، أن تميز إمارة أبوظبي عالمياً في المجالات كافة، ومنها الأمنية، يعد ثمرة لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لمواصلة مسيرة التطوير، وتعزيز القدرات للحفاظ على المنجزات التنموية الشاملة.وأضاف: إن هذا المؤتمر يعد منصة للتبادل الثقافي والمعرفي والأفكار الابتكارية وبناء شبكات التواصل بأهداف واضحة نسعى جاهدين لتحقيقها، ولنستمر جميعاً نحو التعلم والتطور المهني المتميز لبناء مستقبل مشرق.

ورحب باستضافة الخبراء والمختصين، مؤكداً دورهم المهم في تحقيق إنجازات متميزة في سباق الريادة العالمي بمجالات العمل الشرطي، لافتاً إلى الاستمرار نحو العالمية بخطوات واثقة في استشراف المستقبل.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تركز في رؤيتها الاستراتيجية ورسالتها على ترسيخ الموارد والإمكانات وتتبنى أعلى المعايير العالمية، وتوظيف المواهب المؤهلة والتكنولوجيا المتطورة للحفاظ على الأمن والسلامة وجودة الحياة لتكون نموذجاً يحتذى به للجاهزية، وتطبيقاً لرؤية حكومة أبوظبي 2030.

ولفت معاليه إلى التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسة الأوروبية للجودة والشركاء الداخليين والخارجيين بالتحسين المستمر، وإيجاد نموذج حكومي ريادي ليكون مرجعاً لأفضل الممارسات المتميزة بالعمل كفريق واحد لينعكس على سمعة إمارة أبوظبي على المستوى العالمي.

وحضر افتتاح المؤتمر قادة وشخصيات مؤثرة من القطاعين العام والخاص وعدد من مديري القطاعات ومديري المديريات والإدارات وكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

فارس المزروعي خلال المؤتمر

وقال العميد خلفان عبد الله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية وتطوير الأداء: إن استضافة أبوظبي لهذا المؤتمر تأتي ضمن الحرص على تحقيق رؤيتها في ضمان استمرار إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وزوارها، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز من جودة حياة المجتمع.

وأكد راسل لو نغمير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة EFQM، أن المؤتمر يمثل منصة للحوار، حيث يجتمع التميز والابتكار لرسم ملامح المستقبل.

وقالت المهندسة إسراء مبيضين مديرة EFQM في منطقة الشرق الأوسط: إن المؤتمر يعزز من عمليات التحول والشراكات ضماناً للنمو والتقدم المستدام، مؤكدة أهمية العمل المشترك بما يعزز الرؤية المستقبلية لتكون أكثر إشراقاً وازدهاراً في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

متحدثون

شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين بتقديم خبراتهم خلال الجلسات الحوارية والتي ركزت على «التعاون والشراكة في سبيل تحقيق التحول المستدام»، و«اتجاهات الأعمال في المستقبل»، و«أهمية تطبيق نموذج EFQM»، وقدم كل من الكاتبة والخبيرة سونيا بيونتيك، والسيد سينك البر (Cenk Alper) الرئيس التنفيذي لمجموعة Sabanci رؤاهما حول موضوع المؤتمر.