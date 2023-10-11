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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
12 أكتوبر 2023 01:24

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، خلال اتصال هاتفي اليوم، أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة، إضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
كما بحثا تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء الموقف، في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف، والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطرق الاتصال إلى أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد.
وبحث سموه والرئيس الأميركي، خلال الاتصال، علاقات الصداقة، ومسار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وإمكانيات دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

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المصدر: وام
رئيس الدولة
جو بايدن
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