12 ألف زائر من 70 دولة لـ «إكسبو أصحاب الهمم»

دبي (وام)

اختتم معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 دورته الخامسة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 250 مركزاً وشركة وعلامة تجارية من 50 دولة، عرضت أكثر من 4500 منتج وابتكار مخصصة لخدمة أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة، بمشاركة 12 ألف زائر من 70 دولة على مدار 3 أيام حافلة بالنشاطات والفعاليات التي سلطت الضوء على أهمية تعزيز ودمج أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة راعي المعرض: «نعمل جاهدين على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لجعل دولة الإمارات المكان الأفضل للعيش في العالم، ونحن ملتزمون بتمكين أصحاب الهمم وجعلهم أعضاء منتجين في المجتمع ودعمهم وتمكينهم من المساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها الدولة».

وأضاف سموه: المعرض عزز مرة أخرى التعاون الوثيق بين مجتمعاتنا والجهات الحكومية ورواد في قطاع أصحاب الهمم من الخبراء والموردين حول العالم... وأهنئ المنظمين على إنجاح هذه المشاركة الشاملة لجميع الشركاء، وأتمنى أن تستمر الدورة المقبلة في تحقيق المزيد من النجاح والمشاركة من جميع أنحاء العالم».

من جانبه، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: إن سعينا من خلال مشاركتنا في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2023 إلى تقديم دعمنا نحو بناء ثقافة تمكين وإدماج أصحاب الهمم وأسرهم، وفي هذا المقام تجدد«نخيل» التزامها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في إكسبو تماشياً مع رؤية قيادة دبي الرشيدة الرامية لرعاية وتمكين أصحاب الهمم والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتغيير الإيجابي المستدام.

وأظهر المعرض الذي نظمته شركة «ند الشبا» للعلاقات العامة وإدارة المعارض على دور دولة الإمارات الريادي في توفير التقنيات المتقدمة لأصحاب الهمم وتلبية احتياجاتهم.

وأشارت المنظمات الدولية والخبراء المشاركون في المعرض إلى أهمية الاقتداء بالإمارات في تقديم استراتيجيات شاملة تسعى لدمج أصحاب الهمم في المجتمع. من جانبه، أعرب غسان سليمان الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي تنظمه شركة«ند الشبا» للعلاقات العامة وإدارة المعارض عن فخره بما حققه المعرض الدولي من نجاح فائق في تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من دمج وإشراك أصحاب الهمم في مجتمعاتهم، مما سيجعل هذا الجزء من العالم أكثر البلدان صداقة لأصحاب الهمم من خلال إشراكهم في جميع المجالات، حيث يسعى المعرض لتقديم تقنيات مساعدة مبتكرة تسهم في تمكينهم وتحسين جودة حياتهم.

وأشار إلى أن المعرض الذي يسجل نسب نمو مطردة سنوياً يعد أكبر منصة إقليمية تجمع قادة القطاع والمختصين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحت سقف واحد كل عام، وهو ما يجعله أكبر منصة في الشرق الأوسط للتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، وأهم فعالية متخصصة لقطاع الأعمال تركز على تسخير التكنولوجيا لخدمة ودعم أصحاب الهمم وإعادة تأهيلهم.