«الأمانة العامة» لاتحاد وكالات الأنباء تناقش مستجدات العمل

الرياض (وام)

عقدت هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية «فانا» اجتماعها الدوري أمس في الرياض، برئاسة رئيس الاتحاد رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، وبمشاركة أعضاء الهيئة من مديري العموم وممثلي وكالات الأنباء في الإمارات والكويت وتونس والأردن والبحرين. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وكالة الأنباء السعودية، وحضره الأمين العام لاتحاد «فانا» فريد أيار.. البنود المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بمتابعة سير العمل وتوصيات الاجتماع السابق، إضافةً إلى بحث الجوانب التطويرية مهنياً وتقنياً ومستجدات أوجه التعاون وسبل تعزيزها.

وأكد آل عقران أن اتحاد وكالات الأنباء العربية من خلال اجتماعاته على مستوى هيئة الأمانة ومؤتمرات الجمعية العمومية، يواصل جهوده على صعيد العمل الإعلامي العربي المشترك، بهدف ترسيخ التعاون والدفع بالجهود التطويرية في ظل ما حققه من مكتسبات وبات ضمن أهم ثلاث منظمات دولية للأنباء.