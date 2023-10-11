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علي النعيمي يلتقي وفد «الشيوخ الأميركي»

علي النعيمي يلتقي وفد «الشيوخ الأميركي»
12 أكتوبر 2023 02:46

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وفداً من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور كوري بوكر، عضو مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية.
وحضر اللقاء كل من: مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، وخالد عمر الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وأهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين لما للدبلوماسية البرلمانية من دور كبير في دعم توجهات الدول في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

المجلس الوطني الاتحادي
علي النعيمي
مجلس الشيوخ الأميركي
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