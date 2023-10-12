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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا الاستوائية بذكرى استقلال بلاده
12 أكتوبر 2023 09:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة تيودورو أوبيانج أنجيما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس تيودورو أوبيانج أنجيما.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مانويلا روكا بوتي رئيسة وزراء جمهورية غينيا الاستوائية.

المصدر: وام
غينيا
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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