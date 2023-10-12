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علوم الدار

الرئيس الفرنسي السابق يزور مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي

الرئيس الفرنسي السابق يزور مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي
12 أكتوبر 2023 12:00

 قام فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، بزيارة مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي، واطلع والوفد المرافق على سير العمل بمجمع المدارس في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الكونجرس الدولي للأرشيف.
كما اطلع الرئيس الفرنسي السابق والوفد المرافق،على البرامج التعليمية المبتكرة والأنشطة اللاصفية التي تقدمها المدارس في سبيل الارتقاء بطلابها وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.
وكان في استقبال الرئيس الفرنسي السابق، الدكتور عبدالله مغربي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمدارس الإمارات الوطنية، والمدير العام الدكتور شاون ديلي، ونواب المدير العام أحمد البستكي والمهندس محمد المعيني، وذلك بحضور الدكتور عبدالله الريسي المستشار الثقافي في ديوان الرئاسة ، ورئيس اللجنة المنظمة لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف – أبوظبي 2023، وعبدالله ماجد آل علي المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية.

وقد زار الرئيس الفرنسي السابق والوفد المرافق له، مبنى مراكز التميز للتدريب التقني والمهني في مدارس الإمارات الوطنية في مجمع مدينة محمد بن زايد التي تم إنشاؤها بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحقيقاً لرؤية ورسالة مدارس الإمارات الوطنية بإعداد قادة المستقبل من خلال الابتكار في مجال التعليم، والاعتزاز بالتراث الثقافي ورفد طلابها ببرامج تعليمية تنمي شخصيتهم، وتعدهم ليكونوا قادة المستقبل، وأفراداً فاعلين في المجتمع، وبهدف تعزيز فرص التعليم التقني والمهني للطلبة، ودمج هذه الفرص ضمن مسار التعليم المدرسي، وصقل مهارات الطلبة، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتهيئة الأجيال الصاعدة بشكل أفضل لسوق العمل، وتزويدهم بالمهارات القيادية والتقنية الضرورية.

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واستمع الرئيس الفرنسي السابق إلى شرح من الطلبة الذين تدربوا في ورش العمل على البرامج التي يتلقونها في المركز والدورات التي يقدمها المركز في مختلف المجالات، والتي تعزز شخصية الطلاب وتفتح أمامهم آفاق المستقبل، عبر ورش متخصصة في التكنولوجيا وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية، والسياحة والضيافة، والصحة والرعاية الاجتماعية، وغيرها.


وفي نهاية الزيارة شكر الرئيس الفرنسي السابق مدارس الإمارات الوطنية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما تم اهداء الرئيس الفرنسي السابق درع مدارس الإمارات الوطنية وهدية تذكارية من إنتاج الطلبة في هذه المراكز.

المصدر: وام
الرئيس الفرنسي
مدارس الإمارات الوطنية
فرنسا
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