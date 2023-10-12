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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة

عبدالله بن زايد
12 أكتوبر 2023 12:31

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، مستجدات الأوضاع في المنطقة وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين.

وناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل احتواء الوضع الراهن الذي يؤثر على استقرار المنطقة.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، على أهمية أن تكون الأولوية خلال الفترة الحالية هي حماية المدنيين والسعي نحو تهدئة الأوضاع والتصدي للعنف المتزايد والتطرف والكراهية.

وأضاف سموه أن ترسيخ نهج التطرف والكراهية من شأنه أن يقود المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكداً أهمية التصدي بحزم لمحاولات ترسيخ هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.
 

المصدر: وام
السلام
الهند
عبدالله بن زايد
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