33 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية بعجمان

سعيد أحمد (عجمان) أظهرت الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، انخفاض عدد وفيات حوادث السير خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما انخفضت الحوادث المرورية الجسيمة في الإمارة بنسبة 26% بالفترة نفسها، إلى جانب انخفاض عدد حوادث الدهس بنسبة 24%، وانخفاض نسبة الإصابات 28%.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، في تصريح لـ«الاتحاد» أن شرطة عجمان تعمل بشكل مستمر على تطبيق العديد من المبادرات المرورية، التي تساعد في خفض نسبة الحوادث التي تنتج عنها وفيات، والحوادث البليغة، مشيراً إلى أنه تم العمل على توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق، وإعادة توزيع الدوريات المرورية حسب المناطق الساخنة في عدد من الشوارع، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية وفق خطط معدة، وذلك حرصاً منها على تحقيق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً، بهدف خفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية.

وأشار النعيمي، إلى أن شرطة عجمان بذلت جهودها في تكثيف التوعية المرورية الميدانية والإلكترونية لكافة فئات المجتمع وتعزيز وعي مستخدمي الطريق، والعمل على إعداد تقارير هندسية للطرق، بهدف توسعة شبكة الطرق الداخلية والخارجية، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز سلامة الطرق بالإمارة.

ودعت القيادة العامة لشرطة عجمان، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور على الطرق والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة، لوقاية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، وما تخلفه تلك الحوادث من آثار سلبية في المجتمع.