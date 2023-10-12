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شرطة رأس الخيمة تضبط شاباً تسبب في حادث دهس وهروب

شرطة رأس الخيمة
12 أكتوبر 2023 14:05

تمكنت دوريات شرطة رأس الخيمة، من ضبط شاب يبلغ من العمر (35) عاماً تسبب في حادث دهس وهروب من موقع الحادث وإصابة آسيوي يبلغ من العمر (67) عاماً.

وأوضح العقيد الدكتور محمد عبد الله البحّار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن عمليات شرطة رأس الخيمة، قد تلقت بلاغاً في تمام الساعة 5.42 دقيقة من فجر اليوم، يفيد بحدوث حادث دهس على أحد طرق الإمارة وهروب المتسبب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم المباحث والضبط المروري، والانتقال إلى موقع الحادث، وبعد البحث والتقصي والرجوع الى نظام "كاميرات المدينة الآمنة" نجح فريق البحث في رصد بيانات مركبة المتسبب وتتبعه، وضبطه خلال دقائق معدودة، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما كان قد تم نقل المتضرر إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له بعد إصابته الخطيرة.

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ودعا العقيد البحار جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد ولوائح السير والمرور، وتحقيق الضبط المروري على الطرق، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة رأس الخيمة
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