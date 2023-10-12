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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس التركي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

رئيس الدولة
12 أكتوبر 2023 14:44

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ـ خلال اتصال هاتفي ـ اليوم جهود احتواء التصعيد في المنطقة والأولوية القصوى لحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.. إلى جانب تكثيف المساعي لفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية ..وذلك في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.    

وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي العاجل للدفع تجاه الوقف الفوري للتصعيد..مؤكدين أهمية العمل على إيجاد سبيل للتوصل إلى سلام شامل وعادل يضمن الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها ويجنبها مزيداً من الأزمات.  

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كما بحث سموه والرئيس التركي خلال الاتصال علاقات التعاون والعمل المشترك ومسار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات توسيعها في مختلف المجالات.

المصدر: وام
رئيس الدولة
رجب طيب إردوغان
محمد بن زايد
رجب طيب أردوغان
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