"الصحة" تطلق تطعيم الحزام الناري لفئة البالغين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفر لقاح "الهربس النطاقي" المعروف بتطعيم المانع للحزام الناري في المنشآت الصحية لفئة البالغين من عمر 50 عاماً فما فوق والذي يؤخذ على جرعتين بينهما فاصل 6 أشهر.

يدعم التطعيم الوقاية من المرض ويعتبر أفضل الممارسات الوقائية للمساهمة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين والمضاعفات لدى المصابين بالمرض.

جاء ذلك خلال جلسة علمية نظمتها الوزارة في مقرها بدبي بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة وعدد من مديري الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلين من الجهات الصحية المحلية.

وأكد الدكتور حسين الرند في كلمته الافتتاحية للجلسة أهمية إدراج تطعيم "الهربس النطاقي" المتعارف عليه بتطعيم المانع للحزام الناري في البرنامج الوطني للتحصين الموصى به للبالغين بهدف الوقاية من الأمراض ورفع معدلات التغطية لضمان تحقيق أفضل النتائج وذلك من خلال تطوير سياسة التطعيمات والمحافظة على معدلات التغطية بالتطعيم ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال لتطوير نظام التمنيع الصحي من الأمراض المستهدفة بالتطعيمات ودعم مؤشرات الصحة الوقائية وجودة الحياة.

وأشار إلى أن الإمارات رائدة عالمياً في مجال التطعيمات بدعم القيادة الرشيدة وتوفير جميع الإمكانات والقدرات للمضي قدما في تطوير منظومة التحصين وتعزيز استباقيتها واستدامتها بما يعزز حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات وتحقيق الأهداف الصحية في إطار الأولويات الاستراتيجية لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية من خلال الإجراءات الاستباقية بأفضل الممارسات العالمية.