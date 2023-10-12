الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الصحة" تطلق تطعيم الحزام الناري لفئة البالغين

"الصحة" تطلق تطعيم الحزام الناري لفئة البالغين
12 أكتوبر 2023 15:10

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفر لقاح "الهربس النطاقي" المعروف بتطعيم المانع للحزام الناري في المنشآت الصحية لفئة البالغين من عمر 50 عاماً فما فوق والذي يؤخذ على جرعتين بينهما فاصل 6 أشهر.

يدعم التطعيم الوقاية من المرض ويعتبر أفضل الممارسات الوقائية للمساهمة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين والمضاعفات لدى المصابين بالمرض.

جاء ذلك خلال جلسة علمية نظمتها الوزارة في مقرها بدبي بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة وعدد من مديري الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلين من الجهات الصحية المحلية.

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تشكر الإمارات لتخصيصها يوماً للصحة في COP28
«الصحة» تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية

وأكد الدكتور حسين الرند في كلمته الافتتاحية للجلسة أهمية إدراج تطعيم "الهربس النطاقي" المتعارف عليه بتطعيم المانع للحزام الناري في البرنامج الوطني للتحصين الموصى به للبالغين بهدف الوقاية من الأمراض ورفع معدلات التغطية لضمان تحقيق أفضل النتائج وذلك من خلال تطوير سياسة التطعيمات والمحافظة على معدلات التغطية بالتطعيم ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال لتطوير نظام التمنيع الصحي من الأمراض المستهدفة بالتطعيمات ودعم مؤشرات الصحة الوقائية وجودة الحياة.

وأشار إلى أن الإمارات رائدة عالمياً في مجال التطعيمات بدعم القيادة الرشيدة وتوفير جميع الإمكانات والقدرات للمضي قدما في تطوير منظومة التحصين وتعزيز استباقيتها واستدامتها بما يعزز حماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات وتحقيق الأهداف الصحية في إطار الأولويات الاستراتيجية لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية من خلال الإجراءات الاستباقية بأفضل الممارسات العالمية.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
البالغين
تطعيم
آخر الأخبار
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©