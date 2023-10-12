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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وزيرة التجارة الأميركية

رئيس الدولة يستقبل وزيرة التجارة الأميركية
12 أكتوبر 2023 17:47

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله"، في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي جينا ريموندو وزيرة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.

تناول اللقاء جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وفرص تعزيزها وتطوير آفاقها في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق الازدهار المستدام وبما يخدم مصالحهما المشتركة.  

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حضر اللقاء.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفد المرافق للوزيرة الأميركية.

 

 

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
جينا ريموندو
استقبال
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