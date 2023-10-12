حمدان بن زايد يشهد جانباً من تمرين «براكة الإمارات 2023»

شهد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة جانباً من تمرين «براكة الإمارات 2023» الذي انطلقت فعالياته بالأمس في محطات براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي في منطقة الظفرة واستمرت لمدة 36 ساعة متواصلة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتروني «كان في استقبال سموه، لدى وصوله إلى موقع التمرين، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي مدير التمرين وعدد من كبار المسؤولين. واستمع سموّه إلى شرح حول المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في قطاع الطاقة النووية، وأهداف ومراحل التمرين وخطط التنفيذ الموضوعة».

زار سموه مركز العمليات حيث تعرف على عمليات التطهير والإخلاء والإيواء من كافة الفرق المشاركة وتفقد المستشفى الميداني في الموقع الخاص بوزارة الصحة. كما تفقد سموه عدداً من الأنظمة والمعدات والآليات المشاركة في التمرين، ثم التقط الصور التذكارية مع المشاركين.



وأضاف المكتب «أكَّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جاهزية دولة الإمارات وكفاءتها في المجال النووي وأشاد بكفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ والأزمات في قطاع الطاقة النووية، وسرعة التعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة».

وأثنى سموه على جهود كافة المشاركين في التمرين والكفاءة العالية والمتميزة التي أظهروها، لافتا سموه إلى أن التمرين حقق نجاحاً كبيراً بفضل تعاون كافة القطاعات.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية والدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة وقائد الحدث في منظومة براكة وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وراؤول هاشم عواد نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

يذكر أن «تمرين براكة الإمارات 2023» يُنفَّذ بإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتنظيم من شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ضمَّت كلاً من وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، مؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، شركة نواة للطاقة، وشركة أدنوك.

صمم التمرين ليقام مرةً كلَّ عامين، كونه متطلباً أساسياً للائحة التأهُّب والتصدي لطوارئ المرافق النووية (FANR-REG-12) الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تتطلَّب أن يكون لدى المشغِّل منظومةٌ متكاملةٌ للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بالتعاون مع الجهات المعنية.