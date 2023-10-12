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لأول مرة.. السويد تحاكم رجلاً بتهمة تدنيس القرآن

الشرطة السويدية
12 أكتوبر 2023 18:52

دانت محكمة سويدية رجلاً بتهمة التحريض على الكراهية العرقية عبر إحراق مصحف في 2020، في أول محاكمة لشخص بتهمة تدنيس القرآن.
تأتي الإدانة بعد موجة عمليات إحراق للمصحف في وقت سابق هذا العام أثارت غضبا دوليا.
ودانت الحكومة السويدية عمليات التدنيس لكنها دعمت مرارا قوانين حرية التعبير.
ودانت محكمة منطقة لينشوبينغ في وسط السويد المتهم، البالغ من العمر 27 عاما، بـ"التحريض ضد مجموعة عرقية"، مشيرة إلى أن تحرّكه "استهدف المسلمين".
في سبتمبر 2020، سجّل رجل مقطعا مصوّرا خارج كنيسة" لينشوبينغ" يظهر حرق القرآن مع لافتة تسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
نشر الرجل التسجيل على تويتر، (إكس حاليا)، ويوتيوب ووضع نسخة القرآن المحروقة خارج مسجد "لينشوبينغ".
واستخدم التسجيل أغنية معروفة على نطاق واسع في أوساط المجموعات اليمينية المتشددة تدعو إلى التطهير الديني بحق المسلمين.
وذكرت المحكمة بأن "الموسيقى مرتبطة بشكل وثيق بالهجوم في (مدينة) كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا عام 2019 والتي قتل خلالها أسترالي، يؤمن بتفوق العرق الأبيض، 51 مسلما في مسجدين أثناء صلاة الجمعة.
ونفى الرجل في السويد أن يكون ارتكب أي خطأ مشددا على أن ما قام به كان انتقادا، لكن المحكمة رفضت هذه الحجّة.
وجاء في بيان للمحكمة أنها "خلصت إلى أن الموسيقى التي تم اختيارها لمقطع مصوّر بمحتوى من هذا النوع لا يمكن تفسيرها بأي طريقة غير أنها تهديد ضد المسلمين مع إشارة إلى معتقدهم".
وأضاف أن "محتوى الفيلم وشكل نشره يوضحان أن الهدف الرئيسي للمتهم ما كان من الممكن أن يكون غير التعبير عن التهديدات والازدراء".

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