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مسلم بن حم: القطاع الصحي الإماراتي حقق قفزات نوعية وإنجازات كبيرة

مسلم بن حم يتوسط الحضور
12 أكتوبر 2023 19:19

العين (الاتحاد)
استقبل الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم عدداً من أعضاء مجلس إدارة مستشفيات ميديكلينيك الشرق الأوسط وذلك في مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين بحضور الشيخ سالم بن مسلم بن حم مدير عام مدارس بن حم.
ضم الوفد هاين فان إيك الرئيس التنفيذي ميديكلينيك الشرق الأوسط، أحمد علي المدير التنفيذي لمستشفيات ميديكلينيك الشرق الأوسط، باري بيدفورد الرئيس التنفيذي للعمليات ميديكلينيك الشرق الأوسط، راوية القادر مديرة قسم التسويق لميديكلينيك الشرق الأوسط، فيليب تايلر مدير مستشفيات ميديكلينيك في منطقة العين.
بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك ورفع مستوى تبادل الخبرات والمعارف خلال المرحلة المقبلة من خلال إقامة ندوات طبية، ودراسة إنشاء مراكز بحثية في مدينة العين، وغيرها من المشاريع.
واستمع الشيخ مسلم إلى شرح تفصيلي لأحدث أساليب التشخيص والعلاج التي توفرها مستشفيات ميديكلينيك، والأهداف التي تسعى لتحقيقها في سبيل الارتقاء بنوعية الخدمات الطبية التي تقدمها وفق أرقى المعايير العالمية، بما يتماشى مع الخطة التطويرية الهادفة إلى زيادة المراكز الطبية العاملة في الدولة.

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وأثنى الشيخ مسلم بن حم على الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة سعياً إلى رفع سوية الخدمات الطبية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، مشيداً بمجموعة مستشفيات ميديكلينيك وكفاءة كوادرها الطبية وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية بكل إنسانية ومهنية.
وقال الشيخ مسلم بن حم: «نفخر في دولة الإمارات بالمرحلة التي وصل إليها القطاع الصحي من تطور على مستوى الكفاءات والمعدات، حيث جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في 3 مؤشرات رئيسة بقطاع الصحة مما يدل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل تطويره والنهوض بقدراته في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للإمارات».
وتابع بن حم: «القطاع الصحي في الإمارات حقق قفزات نوعية وإنجازات كبيرة وضعت الدولة على خارطة السياحة العلاجية في العالم مما يعكس كفاءة البنية التحتية عالمية المستوى في الدولة والمنشآت الطبية المتطورة والكوادر المتخصصة».
من جانبه، قال أحمد علي، المدير التنفيذي لمجموعة ميدكلينيك الشرق الأوسط: «نود أن نعرب عن جزيل شكرنا وامتنانا للقيادة الرشيدة وحكومة الإمارات التي أولت اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لمنتسبيه، مما جعل هذا القطاع الحيوي يحقق أعلى معدلات النمو والتطور خلال الفترات الماضية».
وأكد المدير التنفيذي حرص القيادة الرشيدة على دعم وتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات لتتمكن من مواصلة دورها الريادي الطبي بكل تميز ونجاح، مشدداً على أهمية التوسع في الخدمات التي تقدمها المستشفيات ومواكبة التطور التقني في مجال المعدات والأجهزة الطبية.
وأضاف علي «نؤكد التزام مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط بتوفير الخدمات الصحية المبتكرة والشاملة باتباع أعلى معايير الجودة والسلامة».

مسلم بن حم العامري
ميديكلينيك
مستشفيات
مستشفى ميديكلينيك
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