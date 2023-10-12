الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:57 والمد الثاني عند الساعة 00:32 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والجزر الثاني عند الساعة 06:39.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:48 والمد الثاني عند الساعة 21:26 والجزر الأول عند الساعة 15:10 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.