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نائب رئيس الدولة يدعو رئيس وزراء سريلانكا لحضور COP28

نائب رئيس الدولة يدعو رئيس وزراء سريلانكا لحضور COP28
12 أكتوبر 2023 21:06

التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، كلا من معالي دينيش غوناواردانا، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، ومعالي علي صبري، وزير الخارجية، على هامش أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (أيورا) التي استضافتها العاصمة السريلانكية كولومبو.
وسلّم معالي الصايغ رئيس وزراء سريلانكا رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى معالي غوناواردانا، تتضمن دعوة للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري.

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وبحث معالي الصايغ، خلال الاجتماعين، علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وسريلانكا وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية إضافةً إلى دعم الشراكات بين المؤسسات المختلفة في البلدين الصديقين.

المصدر: وام
محمد بن راشد
سريلانكا
الدعوة
كوب 28
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