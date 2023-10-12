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علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي سفير قطر لدى الدولة

عبدالله بن زايد يلتقي سفير قطر لدى الدولة
12 أكتوبر 2023 21:35

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، سعادة الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.
وأعرب سموه، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، عن تمنياته للسفير القطري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع قطر في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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من جانبه، أكد سعادة الدكتور سلطان المنصوري على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
سفير قطر
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