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"أبوظبي للصحة العامة" يطلق حملة "غيري الحكاية"

شعار حملة "غيري الحكاية"
12 أكتوبر 2023 22:27

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، اليوم الخميس، حملة توعوية تحت عنوان "غيري الحكاية" وتهدف إلى تغيير الأفكار والمعتقدات وطرق الحديث والسلوكيات حول سرطان الثدي وتعزيز ثقافة الفحصوات الدورية للكشف المبكر في إمارة أبوظبي، وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي وبحضور مطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة.
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة إن "إطلاق هذه الحملة المتميزة من أجل التصدي لسرطان الثدي والتوعية والتثقيف من خلال رحلة متميزة بمشاركة جميع أفراد المجتمع للكشف المبكر عن سرطان الثدي والاستفادة من الخدمات المتوفرة لتلقي العلاج الأمثل".وأكدت الهاجري أنه خلال السنوات الماضية توصلوا لنتائج مبشرة أكثر من 85% من الحلات تستكشف خلال المراحل المبكرة جدا وهذا يعني أن فرص الشفاء الكامل تصل لأكثر من 98% في إمارة أبوظبي مع الجهود المستمرة والمكثفة والاستراتيجيات التي وضعت للتغلب على سرطان الثدي.
وأضافت أن "سرطان الثدي قد يصيب الرجال بدرجة أقل. لذا، نحث على الكشف المبكر وعلى إجراء الماموغرام لدى الجنسين" مشيرة إلى أن "الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعتبر جزءا من برنامج الفحص الدوري الشامل المتكامل - افحص".
وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة "تهدف الحملة، التي يتم تنفيذها بوتيرة دورية لمدة عام، إلى ردم الفجوة بين الوعي بالمرض واتخاذ الخطوات الضرورية لمساعدة الجمهور السمتهدف على تخطي العقبات النفسية والاجتماعية والبيئية من خلال أربع محاور رئيسة وهي: تغيير السلوك وتعزيز ثقافة الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتغيير نظرة المجتمع للمرض وتوفير طرق فعالة للتعامل معه في جميع المراحل وتأمين الوصول والتغطية للفحوصات السريرية والإشعاعية "الماموغرام" للثدي للفئات المستحقة وتطوير السجل الموحد للمرض وتعزيز استخدام أحدث الطرق والتقنيات للكشف عن المرض وعلاجه.
من جهته، قال سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة "أسترازينيكا" للأدوية "رغم التقدم العلمي والطبي، مازال سرطان الثدي يسبب مزيداً من الوفيات لدى نساء العالم كل عام ولا بديل هنا عن مزيد من التوعية والكشف والتشخيص المبكر للحدمن الوفيات الناجمة عن هذا النوع من السرطان".
وأشار إلى أن "أسترازينيكا" تواصل توسيع آفاق المعرفة بسرطان الثدي وفهمه وابتكار أدوية ريادية مثل العلاجات الدقيقة التي تلبي الاحتياجات الشخصية لكل حالة من أجل ضمان فرص حياة أفضل للمصابين به.
وأشاد بالدور المحوري لدائرة الصحة-أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة لما يقومون به على مستوى تعزيز الوعي بسرطان الثدي وبأهمية الكشف المبكر عنه.

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