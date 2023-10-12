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علوم الدار

«التحدي» يعزز مواهب طلبة جامعة زايد

«التحدي» يعزز مواهب طلبة جامعة زايد
13 أكتوبر 2023 01:45

مريم بوخطامين (أبوظبي)

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بدأت جامعة زايد في أبوظبي تنفيذ برنامج «تحدي الشركاء» الذي يوفر للطلبة فرصاً مثالية لاكتساب المهارات المهنية اللازمة في بيئات العمل قبل التخرج، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين والجهات الحكومية والخاصة. وأوضحت ماري اليسون، رئيس قسم الحياة الطلابية، كلية الدراسات متعددة التخصصات، أن برنامج «تحدي الشركاء» يمكّن المواهب الوطنية الشابة مبكراً من مسارات حياتهم المهنية، ويسهم في تحقيق أهداف التوطين في القطاع الخاص، وتطوير قدرات قادة المستقبل والمفكرين والمؤثرين في الإمارات والعالم.

جامعة زايد
أبوظبي
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