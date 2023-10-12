الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«السعديات أبوظبي» تحتفي بيوم الغذاء

«السعديات أبوظبي» تحتفي بيوم الغذاء
13 أكتوبر 2023 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمدن الذكية
«التواجد البلدي» ينظم ملتقى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة

تحتفي جزيرة السعديات أبوظبي بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر كل عام، وتنظم سلسلة من المبادرات الهادفة لتعزيز الاستفادة من الغذاء، منها دورة في إعداد الأغذية والسبل الصحيحة لاستهلاكها.
وتقدم جزيرة السعديات أبوظبي تجربة طعام مستدامة تعتمد على إعداد الطعام بأسلوب مسؤول يحافظ على البيئة ضمن سلسلة مبادرات منها إعداد الأسمدة العضوية في الحدائق القريبة، والتوسع باستخدام بقايا الطعام، والتبرع بالطعام الزائد، فضلاً عن التحول نحو خيارات التعبئة والتغليف باستخدام المواد الصديقة للبيئة.
وتسعى الجزيرة للحدّ من هدر الطعام من خلال تعزيز الوعي، وبناء ثقافة صحية واعية في أماكن تناول الطعام.

أبوظبي
السعديات
يوم الأغذية العالمي
آخر الأخبار
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©