«السعديات أبوظبي» تحتفي بيوم الغذاء

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي جزيرة السعديات أبوظبي بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر كل عام، وتنظم سلسلة من المبادرات الهادفة لتعزيز الاستفادة من الغذاء، منها دورة في إعداد الأغذية والسبل الصحيحة لاستهلاكها.

وتقدم جزيرة السعديات أبوظبي تجربة طعام مستدامة تعتمد على إعداد الطعام بأسلوب مسؤول يحافظ على البيئة ضمن سلسلة مبادرات منها إعداد الأسمدة العضوية في الحدائق القريبة، والتوسع باستخدام بقايا الطعام، والتبرع بالطعام الزائد، فضلاً عن التحول نحو خيارات التعبئة والتغليف باستخدام المواد الصديقة للبيئة.

وتسعى الجزيرة للحدّ من هدر الطعام من خلال تعزيز الوعي، وبناء ثقافة صحية واعية في أماكن تناول الطعام.