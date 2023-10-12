«زراعة من أجل المجتمع» في عجمان

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة بريد الإمارات، إطلاق النسخة الأولى من حملتها للتشجير «نزرع من أجل مجتمعنا 2023».. في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط وبمشاركة واسعة من الطلاب وسكان المنطقة، بالإضافة إلى موظفي مجموعة بريد الإمارات، وتهدف الحملة إلى المساهمة في تعزيز الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي في المنطقة، إضافةً إلى تحسين جودة الهواء.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «الحملة تُجسّد التزامنا الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة، وتُمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا البيئية.. وأطلقنا هذه الحملة إيماناً بأهمية دور المجتمع وضرورة مشاركته، ونشر الوعي بين صفوفه لتعزيز التنمية المستدامة».