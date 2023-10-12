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جامعة الإمارات تنظم ملتقى خريجي الإدارة والاقتصاد

جامعة الإمارات تنظم ملتقى خريجي الإدارة والاقتصاد
13 أكتوبر 2023 01:45

العين ( الاتحاد)

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نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ملتقى خريجي كلية الإدارة والاقتصاد بهدف إنشاء أول رابطة لخريجي الكلية، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والخريجين والخريجات العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
وأشار الدكتور محمد ماضي، عميد الكلية إلى أن هذا الملتقى يأتي استجابةً لخطط وبرامج الجامعة بتفعيل التواصل مع الخريجين والخريجات في مواقع العمل وتعزيز ارتباطهم مع الجامعة، لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للجامعة، والارتقاء ببرامجها ومُخرجاتها الأكاديمية لخدمة الدولة والمجتمع.

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