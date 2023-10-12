«حمدان بن راشد للموهبة والابتكار» يحصل على اعتماد عالمي

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن حصول مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار على اعتماد منظمة STEM العالمية.

وبذلك تكون مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أول مؤسسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا الاعتماد، والذي يشكل نقلة نوعية في عمل المركز ويرسّخ تواجده الرسمي على الخارطة العالمية في مجال الموهبة والابتكار، إلى جانب المساهمة في الجهود الدولية لتطوير تعليم الموهوبين وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الموهبة والابتكار.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «إننا سعداء بنجاح مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار وحصوله على اعتماد منظمةSTEM العالمية، الأمر الذي من دون أدنى شك يعبر عن الرعاية الفائقة التي يحظى به التعليم من قبل القيادة الرشيدة في الدولة وخاصة تلك المبادرات النوعية التي تدعم وتدفع الجهود المجتمعية نحو تحقيق أهدافها، كما أشاد الدكتور السويدي بالتمكين الذي تتمتع به المؤسسة من قبل رئيسها الأعلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم من أجل الاسهام في تنافسية الدولة في مجال التعليم.

وأضاف: أن هذا الإنجاز ينسجم مع الأهداف الريادية للدولة ويعزز من مكانة المركز العالمية في مجال الموهبة والابتكار منوهاً إلى أن هذا الإنجار أصبحت برنامج رعاية الموهوبين أكثر حضورا وتأثيراً في مشهد التعليمي العالمي لا سيما في قطاع الموهبة والابتكار، حيث يمكنّها هذا الاعتماد العالمي من تنظيم برامج ودورات تخصصية متطورة وإصدار شهادات معتمدة دولياً تدعم فرص مجتمع الموهوبين للارتقاء إلى آفاق أبعد من التوقعات».

وتقدم الأمين العام بالشكر والتقدير لفريق العمل الذي بذل جهدا طيبا وتفانى في سبيل تحقيق هذا الإنجاز مشيرا إلى الفرص المتوفرة للمزيد من الإنجازات في ظل توفر الإمكانات الإدارية والفنية والكفاءات البشرية القادرة على دفع عجلة التطور وتحقيق أهداف المؤسسة ومركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار«.