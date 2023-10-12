قطاع الفضاء وجهة لاستقطاب جيل الشباب.. وتطويره أولوية وطنية

آمنة الكتبي (دبي)

أكد عبد الله الشحي، رئيس قسم الأبحاث الاستراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء، ممثل قطاع الفضاء في الدفعة الثالثة لبرنامج خبراء الإمارات، أن تطوير قطاع الفضاء يعد إحدى الأولويات الوطنية في دولة الإمارات، ويعد وجهة مهنية لاستقطاب جيل الشباب، وقد حققت الدولة على أرض الواقع خطوات كبيرة ضمن خططها الطموحة، حتى أصبحت قوة على الساحة الفضائية الدولية، وتصدرت عناوين الأخبار دولياً وإقليمياً من خلال العديد من المشاريع والطموحات والمراكز الرائدة.

وقال في حواره مع «الاتحاد»: يمثل قطاع الفضاء نمواً أساسياً للعالم، مقدماً فرصاً غير مسبوقة، لافتاً إلى أنه وبحسب الأرقام الواردة في التقرير الذي أصدرته شركة ماكنزي مؤخراً، فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق قطاع الفضاء تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 447 مليار دولار أميركي على التوقعات الموضوعة لعام 2023، وهناك العديد من العوامل المساهمة في هذا النمو، إذ تفتح التكنولوجيا المتقدمة الباب أمام القطاعات الأخرى لتستفيد من ذلك.

وتابع: تعد قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل والتنمية الحضرية من أهم القطاعات المستفيدة من هذه النهضة التكنولوجية، وبالإضافة إلى ذلك، تكشف علوم الفضاء عن رؤى أعمق حول تغير المناخ، وتقدم استراتيجيات لمكافحة تأثيراته، ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك النشر الاستراتيجي للأقمار الصناعية الفضائية، وقد تطورت لتصبح، إلى جانب أدوارها التقليدية، أدوات محورية للتنبؤ الدقيق بالطقس، وبالتالي مساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الدقيقة بشأن الري لزراعتهم.

وأضاف الشحي أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في القطاع وتعزيز علاقاتها مع المنظمات الدولية لتنفيذ العديد من المهام والتجارب في هذا المجال، وأتاحت فرصة مشاركة الشركات الخاصة للدخول في هذا المجال المهم والمشاركة في تعزيز مكانة الدولة الريادية عالمياً، مشيراً أن هذا القطاع لا يقتصر على رواد الفضاء فحسب، بل هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المهنية، والتي تتطلب مجموعة متنوعة وواسعة من المهارات.

وبين أن دخول شركات القطاع الخاص في مشاريع الفضاء يساهم في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن الحكومات، بينما تفتح التقنيات الحديثة أبواباً جديدة أمام الابتكار، وتمكن من إيجاد حلول لتحديات متنوعة.

وقال الشحي: على سبيل المثال، يمثل علماء البيانات، ومشغلو الأقمار الصناعية، أو حتى مهندسو الأنظمة مجموعة من الخيارات المهنية، فيما يمكن لأصحاب الخبرات في قطاعات الاقتصاد أو الهندسة أو تقنيات المعلومات استغلال خبراتهم في هذه المجالات، ضمن العديد من الوظائف ذات الأهمية لهذا القطاع، كما تعتبر المهارات القابلة للتحويل مثل حل المشكلات والتفكير النقدي والاهتمام بالتفاصيل ذات قيمة أيضاً، ويمكن أن تجعل المرشحين أكثر جاذبية لجهات التوظيف المحتملة.

وأوضح أنه وفقاً لتقرير قطاع الفضاء، تشير الإحصائيات إلى أن عدد وظائف القطاع الخاص لصناعة الفضاء في الولايات المتحدة الأميركية وصل إلى أكثر من 155 ألف وظيفة في العام الماضي، وهذا يعد أعلى مستوى منذ عام 2009، كما يؤكد النمو المتسارع لقطاع الفضاء، فيما تعد وظائف هندسة أنظمة الفضاء، والميكانيك الكمي، والأمن السيبراني، وأمن الفضاء من أكثر المهن المطلوبة في القطاع.

وبين أن التواصل والعمل الجماعي يعد من المهارات الوظيفية الأساسية، وأن موظفي المستقبل في القطاع بحاجة إلى الالتزام والتحلي بالصبر، وذلك لأن المهام الفضائية تتطلب عملاً مكثفاً على مدى فترة طويلة من الزمن، وقد يستغرق الأمر أحياناً ما يصل إلى خمس سنوات قبل إطلاق المشروع.

وقال الشحي: شهدت السنوات الماضية تسجيل سلسلة من الإنجازات الإماراتية التاريخية، كان منها مهمة مسبار الأمل إلى المريخ التي انطلقت في عام 2020، مسلطاً الضوء على قدرات دولة الإمارات الفضائية، ومتيحاً المجال للمهندسين الإماراتيين للعمل مباشرة على تطوير مركبة فضائية تحت توجيه خبراء عالميين.

ودعا الشحي الشباب للإقبال على مجال الفضاء للانضمام إلى صفوف الرواد الذين يعملون بجد لتحقيق نتائج إيجابية لا تعود بالنفع على الكوكب فقط، بل تسهم أيضاً في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً وتعزيز إمكاناتها.

إنجازات

قال الشحي: شهدت السنوات الماضية تسجيل سلسلة من الإنجازات الإماراتية التاريخية، كان منها مهمة مسبار الأمل إلى المريخ التي انطلقت في عام 2020، مسلطاً الضوء على قدرات دولة الإمارات الفضائية، ومتيحاً المجال للمهندسين الإماراتيين للعمل مباشرة على تطوير مركبة فضائية تحت توجيه خبراء عالميين.