وفد إماراتي يزور أقدم صحيفة كورية باللغة الإنجليزية

سيؤول (الاتحاد)

زار وفد إماراتي مشارك في مؤتمر «الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا: آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين» الذي عقد في العاصمة الكورية سيؤول، صحيفة الكوريا تايمز وهي أقدم صحيفة يومية باللغة الإنجليزية في كوريا الجنوبية.

والتقى الوفد الذي ضم نخبة من القيادات الإعلامية والباحثين والمفكرين بالرئيس التنفيذي والناشر لصحيفة الكوريا التايمز الذي قام باستعراض كيفية عمل الصحيفة.

وبحث حمد الكعبي رئيس مركز الاتحاد للأخبار سبل التعاون بين المركز وصحيفة الكوريا تايمز يما يعزز من التعاون في مشاركة المحتوى والمساهمة في تعزيز العلاقات بين كوريا والإمارات من خلال تسليط الضوء على الاهتمامات المشتركة بين البلدين.

وقام الوفد الذي ضم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بجولة لأقسام الصحيفة.