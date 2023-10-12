«كليفلاند كلينك أبوظبي» يحصد 3 جوائز للتميز الإداري في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، ثلاث جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز التميز الإداري في الشرق الأوسط 2023، وذلك عن فئات أفضل تنفيذي للعام، وأفضل مبتكر للعام، وأفضل فريق عمل للعام. واحتفى برنامج الجوائز في نسخته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط بأكثر قادة الأعمال والمؤسسات تميزاً في المنطقة، ليأتي حصول المستشفى على هذه الجوائز كدلالة على التزامه الدائم بتحقيق التميز وتركيزه على تقديم خدمات واختصاصات جديدة ومبتكرة في دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كنموذج يحتذى به في توفير الرعاية المتقدمة لأكثر الحالات الصحية تعقيداً، ومركز لعلوم الحياة على مستوى المنطقة.