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علوم الدار

«إيواء»: تسليط الضوء على الصحة النفسية والتمكين من خلال الإبداع

معارض فنية سابقة من تنظيم مركز إيواء (من المصدر)
13 أكتوبر 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، عن برنامج جلسات وورش عمل مؤتمر العلاج بالفن 2023، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمزمع انعقاده يومي 17 و18 من أكتوبر، تحت شعار «التمكين من خلال الإبداع»، وسيشارك فيه أكثر من 20 متحدثاً بحضور الخبراء والمختصين والباحثين والأكاديميين والمهتمين بمجال العلاج بالفن من شتى أنحاء العالم. وينعقد مؤتمر العلاج بالفن في عامه الأول بمشاركة أبرز المتحدثين من المنطقة والعالم، لمناقشة مختلف أساليب العلاج بالفن، والعديد من الموضوعات ذات الصلة، وسيتحدث المؤتمر عن سبل التدخل العلاجي المكثف بالفن لعلاج اضطرابات ما بعد الصدمة، ودور العلاج بالفن الرقمي في تحسين القدرة على الشفاء وتمكين ضحايا العنف والإيذاء، والعلاقة بين العلاج بالفن والعقل الباطن. كما سيتطرق إلى دور العلاج بالفن في تحسين قدرة الإنسان على التعبير عن ذاته وتسريع شفائه، وسيستكشف رأي العلم في مفهوم العلاج بالفن، ووجهات النظر العالمية حول بحوث وممارسات العلاج بالفن.
من جهة أخرى، سيستعرض المؤتمر نموذجاً يوضح أساسيات العلاج بالفن بأسلوب مناسب لثقافة منطقة الخليج العربي، ويركز على تقييم وعلاج الصدمات النفسية والنمو ما بعد الصدمة من أجل العودة للحياة الطبيعية. وسيتم عقد جلسة حوارية افتراضية حول الرؤى المستخلصة من الأبحاث في مجال العلاج بالفن، بينما ستتناول جلسة أخرى بروتوكول علاج الصدمات بالفن في إطار الصحة النفسية المجتمعية، في سياق دراسة متعددة الثقافات.  
 وصرّحت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء: «يعكس تنظيم هذا المؤتمر حرص المركز المستمر على مساعدة الناجين من الصدمات النفسية وتخطي صدماتهم باستخدام العلاج بالفن، ومن خلال تقديم كل سبل الدعم والتأهيل والتمكين التي تمكّنهم من مواصلة حياتهم بصورة طبيعية. ويشكل العلاج بالفن محوراً رئيساً ضمن نموذج إيواء للرعاية الشاملة، حيث نشجع الناجين على استخدام الفن كأداة للتعبير عن مشاعرهم والتخفيف من توترهم وإعادة بناء ثقتهم بأنفسهم».

إيواء
الإمارات
دائرة تنمية المجتمع
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