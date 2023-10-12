الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أوقاف دبي» تدعم «دبي للتوحد» بثلاث غرف صفية

«أوقاف دبي» تدعم «دبي للتوحد» بثلاث غرف صفية
13 أكتوبر 2023 01:46

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مختبر عالمي لتوظيف التكنولوجيا
تعاون بين «دفاع مدني دبي» وهيئة عالمية في «الإطفاء»

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة القصّر بدبي، مساهمتها بمبلغ 500 ألف درهم دعماً لمشروع افتتاح ثلاث غرف صفية تابعة للبرنامج المدرسي المتقدم لدى مركز دبي للتوحد والذي سيسهم في استيعاب 18 طالباً وطالبة من ذوي التوحد، حيث جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد المؤسسة لجناح المركز في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي».
وأكد علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن دعم أصحاب الهمم وأسرهم يأتي في صميم أولويات خطط واستراتيجيات المؤسسة، وفق رؤية القيادة الرشيدة في ابتكار الخدمات التي تحقق لهم جودة الحياة، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم.
وقال المطوع: إن «أوقاف دبي» حريصة على المساهمة في تمكين فئة ذوي اضطراب التوحد عبر تقديم الدعم اللازم لكافة المؤسسات والمراكز التي توفر الرعاية والاهتمام والبيئة التعليمية المناسبة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف تلك الجهود في سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمان حصول هذه الفئة على الفرص المواتية لإثبات قدراتهم واطلاق مواهبهم وتمكينهم من القيام بدروهم الفاعل في المجتمع.

أوقاف دبي
دبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض أبرز خدماتها الرقمية في «جيتكس 2023»
اليوم 14:32
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركيا يبحثان هاتفياً جهود خفض التصعيد في المنطقة وحماية المدنيين
اليوم 14:29
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©