«أوقاف دبي» تدعم «دبي للتوحد» بثلاث غرف صفية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة القصّر بدبي، مساهمتها بمبلغ 500 ألف درهم دعماً لمشروع افتتاح ثلاث غرف صفية تابعة للبرنامج المدرسي المتقدم لدى مركز دبي للتوحد والذي سيسهم في استيعاب 18 طالباً وطالبة من ذوي التوحد، حيث جاء هذا الإعلان خلال زيارة وفد المؤسسة لجناح المركز في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي».

وأكد علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، أن دعم أصحاب الهمم وأسرهم يأتي في صميم أولويات خطط واستراتيجيات المؤسسة، وفق رؤية القيادة الرشيدة في ابتكار الخدمات التي تحقق لهم جودة الحياة، والوصول إلى الدمج المجتمعي وتحقيق المشاركة الفاعلة وتعزيز الفرص المتكافئة، ودعم الأفراد والأسر وتمكينهم للقيام بأدوارهم.

وقال المطوع: إن «أوقاف دبي» حريصة على المساهمة في تمكين فئة ذوي اضطراب التوحد عبر تقديم الدعم اللازم لكافة المؤسسات والمراكز التي توفر الرعاية والاهتمام والبيئة التعليمية المناسبة، لافتاً إلى ضرورة تكاتف تلك الجهود في سبيل تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وضمان حصول هذه الفئة على الفرص المواتية لإثبات قدراتهم واطلاق مواهبهم وتمكينهم من القيام بدروهم الفاعل في المجتمع.