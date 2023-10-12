انطلاق فعاليات المعرض الوطني للتوظيف 17 أكتوبر في إكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق فعاليات النسخة الـ25 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم الأحداث المتخصصة بالتوظيف على مستوى الدولة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.

ويُوفر المعرض العديد من فرص العمل الواعدة في القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والمالية لا سيما في ظل المشاركة الواسعة لنخبة من أهم المؤسسات والشركات الخاصة الرائدة في الدولة والبنوك من أبرزها مصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى شركات التأمين والتوظيف والاستشارات والتي ستعرض العديد من فرص العمل، إلى جانب أفضل برامج التدريب للخريجين الإماراتيين التي تساعدهم على تحديد فرص العمل المناسبة لهم وتسهل توظيفهم وتدريبهم ونموهم الوظيفي.

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم النسخة الـ25 من المعرض الوطني للتوظيف، يعكس جهود الغرفة وإكسبو الشارقة المستدامة بالعمل وفق توجيهات ورؤية القيادة الحكيمة في بناء وتنمية الكوادر المواطنة وتسخير كل الإمكانيات والجهود لدعم الموارد البشرية الوطنية وتمكينها للعمل في مختلف القطاعات، مؤكداً دور المعرض وأهمية أبعاده التنموية في تعزيز مبادرات التوطين، وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي.