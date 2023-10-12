«استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة».. برامج ومبادرات وخدمات

أبوظبي (وام)

نظمت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لقاءً إعلامياً مشتركاً، بهدف تسليط الضوء على استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، إضافة إلى دور الهيئة والخدمات الشاملة التي تقدمها، والتعريف برقم مركز الاتصال الخاص بها. وشهد اللقاء الإعلامي المهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، وعدد من القيادات في المؤسستين.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن القيادة لا تدخر جهداً لتوفير سبل الحياة الكريمة للأسر المواطنة والمقيمة، وتولي الأسرة كل الحرص والاهتمام باعتبارها نواة المجتمع، كما تتابع بشكل دائم احتياجات الأفراد وتطلعاتهم واحتياجاتهم، إيماناً بأهمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد.

وأضاف أن الأسرة تعد أساس المجتمع وركناً من أركان التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، تأتي استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، التي اعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأطلقتها دائرة تنمية المجتمع، بهدف تعزيز جودة حياة المجتمع، وتجسّد دور دائرة تنمية المجتمع باعتبارها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي. وقال الخييلي: إن الاستراتيجية تضم العديد من المبادرات والبرامج التي تم تصميمها لتغطي محاور الشباب، الأسرة، وكبار السن، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء، مؤكداً أهمية الأثر الاجتماعي الذي للاستراتيجية على تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وزيادة التماسك الأسري، ومواصلة الارتقاء بجودة حياة كبار السن، كما ستسهم في دعم الشباب المقبلين على الزواج، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، لتمكينهم من تكوين أسر المستقبل. وأضاف معاليه أنه وانطلاقاً من رؤية الدائرة المتمثلة في توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع، فإن الدائرة تعمل بشكل تكاملي مع كل الشركاء، ولذلك تأتي هيئة الرعاية الأسرية، التابعة لدائرة تنمية المجتمع، لتكون أحد العناصر الرئيسة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، عبر الدور والاختصاصات الممنوحة لها، إضافة إلى حزمة الخدمات النوعية التي تقدمها، بصفتها الجهة المركزية الموحدة لاستقبال جميع خدمات الرعاية الاجتماعية للأسر في إمارة أبوظبي.

من جهته، قال حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: إن إمارة أبوظبي حرصت على تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، ومواصلة الارتقاء بمستويات المعيشة، لينعم سكّان الإمارة بالرفاهية والعيش الكريم، وهو ما يتماشى مع رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأضاف: إن استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات نوعية تخدم الفرد والأسرة، جاءت بعد إجراء العديد من الدراسات التفصيلية لكافة المحاور التي يمكن أن تعزز جودة حياة الأسرة، إضافة إلى العمل المشترك مع مختلف الشركاء من المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، والقطاعين الخاص والثالث، وكذلك أفراد المجتمع، ما يعزز فاعلية الاستراتيجية ويضمن الوصول إلى أهدافها المنشودة.

من جانبها، قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية: إن خدمات الرعاية الاجتماعية المطورة التي تقدمها هيئة الرعاية الأسرية، تمثل خطوة مهمة ضمن مساعينا للارتقاء بجودة حياة الأسر في أبوظبي، حيث توفر الهيئة خدمات رعاية شاملة تلبي احتياجات الأسر والمستفيدين منها من مختلف الفئات العمرية، وتتبنى نهجاً مبتكراً متكاملاً في إدارة الحالات باعتبارها نقطة تواصل واحدة مركزية لتلبية جميع متطلبات المستفيدين عبر رقم التواصل المباشر، وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى التمكين الاجتماعي للأسر والأطفال والشباب، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الاجتماعية لتقديم كافة الخدمات المتكاملة اللازمة للأسر على حسب احتياجاتهم.

وكشفت هيئة الرعاية الأسرية خلال اللقاء الإعلامي عن إطلاقها لفعالية مجتمعية تفاعلية في منطقة القناة على مدى ثلاثة أيام، من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، لتسليط الضوء على خدماتها، والتعريف برقم مركز الاتصال المخصص للتبليغ عن الحالات الاجتماعية التي قد تواجه أفراد وأسر مجتمع أبوظبي من المواطنين والمقيمين والزائرين.

مراحل عمرية

دعت الهيئة أفراد المجتمع للحضور إلى الفعالية والتعرف على الهيئة ودورها في خدمة أفراد المجتمع من خلال منظومة متكاملة تتبع نهجاً استباقياً في تلبية احتياجات الأسر، مستهدفة كل الشرائح المجتمعية من جميع المراحل العمرية من الأطفال والشباب والنساء وكبار السن وأصحاب الهمم، وذوي الماضي المضطرب.