«التسامح» تعرض تجربتها في الأخوة الإنسانية بكازاخستان

نورسلطان (وام)

أكدت الإمارات التزامها الدائم بأن تمد يدها بالسلام والتعاون والدعم للجميع من دون استثناءات على أساس سياسي أو ديني أو مذهبي وهو النهج الذي تلتزم به قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهو ذات النهج الذي غرسه فينا الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.

كما أكدت العمل بجد لتعزيز كل ما يتعلق بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية من خلال برامج ومشاريع ومبادرات على المستوى المحلي بمشاركة أكثر من 200 جنسية تعيش على أرض الإمارات الطيبة، متمتعةً بكامل حريتها في الحركة والكسب وممارسة شعائرها الدينية، وعلى المستوى الدولي بالتعاون مع كافة المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومع كافة مؤسسات الأمم المتحدة، أو من خلال التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة، أو بالجهود الفردية التي تطلع بها الإمارات في كافة قارات العالم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش ضمن مشاركتها في الاجتماع ال 21 للأمانة العامة لمؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان بمشاركة عدد كبير من دول العالم، وكافة القيادات الدينية حول العالم.

وقالت الصابري في بداية الكلمة: «يُشرفني أن أبلغكم تحياتي وتقدير معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وتمنياته لاجتماعكم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه، كما يسعدني أن أكونُ معكم اليومَ، لنعملَ معا من أجل مستقبلٍ مشرقٍ للإنسان في كل مكان، مستقبلٍ يقوم على التسامح والتعايش والتعاون والتعاطف، والأخوة الإنسانية، مستقبلٍ نواجه فيه معا كل نزعات التطرف والعنف والإرهاب.

وأشادت الصابري بعلاقات الصداقة والأخوة التي تربط بين جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات، في مختلف المجالات، النابعة من حرص قيادتي البلدين على التعاون المشترك، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وأوضحت الصابري، أن مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، بما له من تاريخٍ طويل، في البحث عن المشتركات بين كافة الأديان، والسعي إلى تفعيل القدرات، وحشد الطاقات، ودعم كافة صور التعاون المشترك بين الجميع، يمثل منصة عالمية نعتز بها، مؤكدة حرص الإمارات على المشاركة بأنشطته، وتفعيل ما يخرج به من بيانات وتوصيات، إيمانا بأن ما يحمله هذا المؤتمر من قيم، يكاد يتطابق مع القيم الإنسانية السامية التي تسعى الإمارات إلى تعزيزها محليا وإقليميا ودوليا، والتي تتمثل في التسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية.

وأضافت الصابري: إننا في الإمارات نؤمن إيمانا راسخا بأهمية التعاون المشترك بين الجميع من أجل كرامة الإنسان في كل مكان، كرامةٌ تصون حقوقه في الحياة والتعليم والاعتقاد والعمل، كرامةُ تمَكِنه من القيام بدوره في إعمار هذه الأرض التي خلقها الله لنا جميعا، كرامةٌ يحميها العدل والتسامح والتعايش السلمي، ومواجهةُ التطرف والعنف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، كما أضم صوتي إلى كل الأصوات العاقلة بهذا المؤتمر التي أشارت إلى التأثير الإيجابي للحوار بين قادة الأديان العالمية والتقليدية على العمليات الاجتماعية والسياسية في الدول والمجتمعات، ما يسهم في الحفاظ على السلام».