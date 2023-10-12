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نهيان بن مبارك يحضر أفراح القبيسي والرميثي

نهيان بن مبارك يحضر أفراح القبيسي (الصور من وام)
13 أكتوبر 2023 01:46

أبوظبي (وام)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله مكتوم القبيسي بمناسبة زفاف نجله حميد إلى كريمة محمد سعيد القبيسي.
كما حضر الحفل - الذي أقيم بمجلس المشرف - الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. تخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.

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كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن عبدالله بن سلطان الرميثي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة خليفة بن علي بن ميزر الرميثي.  كما حضر الحفل - الذي أقيم بمجلس ربدان بأبوظبي - عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

نهيان بن مبارك
أفراح القبيسي
أبوظبي
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