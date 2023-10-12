تعاون بين «دفاع مدني دبي» وهيئة عالمية في «الإطفاء»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، توقيع اتفاقية تعاون بين الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي والهيئة الوطنية للحماية من الحرائق، وهي الأكبر عالمياً في مجال الإطفاء ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، حيث قام بتوقيع الاتفاقية الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وجيم بولي، الرئيس والمدير التنفيذي للهيئة الوطنية للحماية من الحرائق، بحضور مساعدي المدير العام وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات بالإدارة.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ منصور بن محمد لمقر الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والتي اطّلع خلالها على أحدث مبادرات ومشاريع الإدارة، حيث أشاد سموه بالمستوى التقني المتطور، والتنافسية العالمية التي حققتها الإدارة، ومستوى الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني في دبي وتطورها ومراعاتها لأرقى المعايير العالمية.

كذلك شهد سموه الإعلان عن تنصيب الرائد عيسى أحمد المطوع رئيساً للجنة الاستشارية، وقاضياً في اللجنة التحكيمية للمعرض الدولي للأمن والسلامة، وتنصيب أخصائي أمن المعلومات علياء عمر بن طوق نائباً لرئيس المجلس الاستشاري، في شهادة تقدير عالمية جديدة لجدارة الكادر الإماراتي وإسهاماته في إنجاح الجهود الدولية ضمن مختلف القطاعات الحيوية.