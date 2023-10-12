مدينة شخبوط الطبية تفتتح قسم العلاج الإشعاعي المتطوّر

أبوظبي (وام)

افتتحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية أمس، قسم العلاج الإشعاعي لتوفير رعاية متقدمة لمرضى السرطان في دولة الإمارات والمنطقة.

ويعتبر العلاج بالأشعة أيضاً بالعلاج الإشعاعي هو أحد خيارات علاج السرطان ويستخدم إشعاعات مكثفة ذات طاقة عالية لتدمير الحمض النووي للخلايا السرطانية. ويعد هذا النوع من العلاج أحد أكثر أنواع علاجات السرطان شيوعاً، حيث يمكن أن يقلّص حجم الأورام وفي بعض الأحيان يقضي عليها وبالتالي فهو خيار فعال وأساسي لعلاج معظم أنواع السرطان ويمكن استخدامه أيضاً إلى جانب أنواع أخرى من العلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج المستهدف بالأدوية والعلاج الهرموني والجراحة لتحقيق أفضل النتائج والسيطرة على أعراض المرض.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم يحتاجون إلى العلاج الإشعاعي كجزء من خطتهم العلاجية في مرحلة ما من مراحل المرض. وعالمياً، هناك أكثر من 18 مليون شخص تم تشخيص إصابتهم بالسرطان، ويتسبب المرض بنحو 9.6 مليون حالة وفاة سنوياً. وفي دولة الإمارات، يعتبر السرطان ثالث سبب رئيس للوفاة، أما سرطان الثدي على وجه الخصوص فهو أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها في الدولة.وأكد الدكتور دانيال تشامبرلين رئيس قسم العلاج الإشعاعي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أهمية إطلاق القسم الجديد في تعزيز مكانة المستشفى كوجهة علاجية متخصصة في رعاية الأورام.

وقال: «سيُشرف على القسم فريق من أهم الخبراء متعددي التخصصات بما في ذلك اختصاصيو علاج الأورام بالإشعاع وأطباء طب الأورام وتقنيو الإشعاع وممرضو الأورام والذين سيعملون معاً لتوفير رعاية شاملة متخصصة تركز على المريض في المقام الأول وتعتمد أعلى معايير الجودة».

ويتميز القسم الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 50 جلسة علاجية يومياً ويمكن توفير العلاج باستخدام تقنيات مختلفة بما في ذلك العلاج الإشعاعي بشدّة معدلة والعلاج بالقوس المعدل الحجم والعلاج الإشعاعي المطابق والعلاج الإشعاعي المجزأ والجراحة الإشعاعية التجسيمية وتشعيع الجسم الكامل والعلاج الإشعاعي للجهاز التنفسي.

وضمن مجموعة واسعة من الأجهزة التقنية التي توفر دقة عالية ومزايا استثنائية للمرضى استثمرت مدينة الشيخ شخبوط الطبية في جهاز المسّرع الخطي المتطوّر المعروف باسم «Varian TrueBeam» والمصمم خصيصاً لعلاج الأورام بدقة عالية مع تقليل تأثير الإشعاع على الأعضاء الحيوية في الجسم.

راحة

أوضح الدكتور ناصر عماش الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن قسم العلاج الإشعاعي الذي تم افتتاحه يهدف إلى توفير المزيد من الراحة للمرضى وضمان رعاية متخصصة لمرضى السرطان الذين يعيشون في دولة الإمارات والمنطقة من دون الاضطرار للسفر إلى الخارج.