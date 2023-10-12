جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختتمت أمس، فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، بمشاركة نخبة من خبراء ومتحدثين من 70 دولة.

وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني كان حافلاً بتمارين وسيناريوهات ومحاضرات وجلسات نقاشية وحوارات ولقاءات في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الجميع متحد ومتفق على نشر ثقافة الأمن السيبراني وهذا هو الهدف بأن تكون هذه الثقافة لأكبر قدر ممكن لجميع شرائح المجتمع وعلى جميع الدول، حيث شاركت أكثر من 60 دولة إضافة إلى منظمة الدول العربية والإسلامية وبعض الجهات الرئيسية من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، داعيا إلى استمرارية الحفاظ على الأمن السيبراني.

بدوره، قال معالي المهندس بدر الصالحي رئيس مجلس إدارة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب (OIC-CERT) ورئيس المركز الإقليمي العربي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-ARCC) بسلطنة عُمان، نختتم اليوم فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني في نسخته الحادية عشر المميزة والتي حققت مجموعة من الأهداف والأرقام القياسية التي أعلن عنها يوم أمس والتي كلّلت بخمسة جوائز في موسوعة جينس للأرقام القياسية العالمية حيث تناولت مجموعة من الجوانب التي لم يسبق تغطيتها بهذا الحجم من حيث عدد الدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية التي حرصت على التواجد في هذا الأسبوع بفعالياته المختلفة بالإضافة إلى أكثر من 500 مشارك من مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن التعاون الإقليمي والدولي من شأنه أن يدعم مبادرات الدول وعلى مستوى الأقاليم لتعزيز الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الإلكترونية التي زادت وتيرتها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن ما يميز هذه النسخة هو ما تم التطرق له وهو موضوع الأمن السيبراني من جانبه المعتاد وهو التعامل مع التهديدات والتحديات.

وأضاف: إن جانب الفرص لم يتم إغفاله خلال هذا الأسبوع، إذ ناقشت هذه الندوة خلال الأيام الماضية تحديدا الجوانب والفرص الاقتصادية الممكنة للدول في مجال الابتكار وتعزيز صناعات الأمن السيبراني بها.

وأكد مشاركون في جلسات اليوم الأخير، أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة للجميع، ويمكن تقديم حلول مشتركة عبر السحابة الذكية، ولابد من تعزيز هذه الأعمال على المستوى المحلي والدولي، والأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني يسهم بشكل كبير في حفظ الفضاء الأمني كما أنه يجب تأمين الفضاء السيبراني ويمكن القيام بذلك من خلال الابتكار والبحث والتطوير وتحليل الاتجاهات المستقبلية.