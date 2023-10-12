«نيابة أبوظبي» تناقش الارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت النيابة العامة في أبوظبي ملتقى بعنوان «تعزيز آليات العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمحامين»، والذي يهدف إلى بحث سبل تطوير الآليات والخدمات المقدمة، ومناقشة المقترحات والأفكار التي تدعم سير العدالة وتخدم المصلحة المشتركة، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة القضاء في أبوظبي بتقديم خدمات وفق أرقى الممارسات الدولية. وأكد المستشار محمد ضويهر الكثيري، المحامي العام الأول لنيابة أبوظبي، على حرص دائرة القضاء، والنيابة العامة في أبوظبي، على تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها، فهم شريك رئيسي في تحقيق العدالة.

وأشاد المحامون خلال الملتقى بالتقدم الذي أحرزته دائرة القضاء، والنيابة العامة في توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات إلكترونية متطورة لإنجاز مختلف المعاملات، وتسهيل الإجراءات على المحامين والمتقاضين، حرصاً منهما على الارتقاء بالمنظومة القضائية.