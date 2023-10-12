اتفاقية بين «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«جنيف لحقوق الإنسان»

دبي (الاتحاد)

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، وإجراء دراسات بحثية نوعية في السياسات العامة والحوكمة والإدارة الحكومية.

وقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات مجالات التعليم من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الصلة وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.