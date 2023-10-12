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علوم الدار

اتفاقية بين «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«جنيف لحقوق الإنسان»

علي المري وأوميش بالوانكر خلال التوقيع (من المصدر)
13 أكتوبر 2023 01:46

دبي (الاتحاد)

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وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، وإجراء دراسات بحثية نوعية في السياسات العامة والحوكمة والإدارة الحكومية.
وقع الاتفاقية الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات مجالات التعليم من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الصلة وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.

محمد بن راشد للإدارة الحكومية
الإمارات
حقوق الإنسان
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