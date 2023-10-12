أبوظبي تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمدن الذكية

أبوظبي (الاتحاد)

فازت أبوظبي باستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة بعد العرض الذي قدمته دائرة البلديات والنقل في اجتماع الدورة السادسة للجمعية العمومية للمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة، التي عُقِدَت تحت شعار «مدن ذكية ومستدامة للجميع» في العاصمة الكورية سيؤول. وشاركت الدائرة في الاجتماع العمومي السادس للمنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة (WeGO) بوفد يتضمن كلاً من عمر النعيمي، مدير عام الشؤون المؤسسية في دائرة البلديات والنقل، والدكتور عمر مبارك الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع شؤون التكنولوجيا بدائرة البلديات والنقل، وعدد من المسؤولين وموظفين الدائرة. وقال عمر النعيمي، مدير عام الشؤون المؤسسية في دائرة البلديات والنقل: «إن تواجد مكتب المنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة في إمارة أبوظبي يعزز مكانتها الإمارة الريادية في مجال المدن الذكية والمستدامة، ويعزز مبادئ الاستدامة، وتبادل الخبرات بشكلٍ أقرب مع دول شرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مكتب المنظمة الإقليمي في أبوظبي».