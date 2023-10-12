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علوم الدار

سالم القاسمي يشهد تخريج دفعة «قادة اليوم للغد» من «تقنية الشارقة»

سالم القاسمي خلال تسليم الشهادات للخريجين (وام)
13 أكتوبر 2023 01:46

الشارقة (وام)

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شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل تخريج 631 خريجاً وخريجة من كليات التقنية العليا بالشارقة، دفعة «قادة اليوم للغد 2023»، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.
استهل الحفل بالسلام الوطني، ألقت بعده غاية سعد الأحبابي، الفتاة الخضراء وسفيرة البيئة والمناخ، كلمة ترحيبية أشارت فيها إلى دور الشباب في صنع المستقبل، وأهمية الاستفادة من الفرص التحفيزية التي تتيحها دولة الإمارات لشبابها لصناعة المستقبل والالتزام بالتنمية والاستدامة.
وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان «نحن من نصنع المستقبل»، وألقى بعده الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا كلمة أشار فيها إلى أن الإنسان يبقى المحور والرهان للوطن لتحقيق التقدم وبناء مستقبل مستدام، وأن الفكر الأصيل والمتقدم لقيادتنا الرشيدة منذ التأسيس هو ما دفع إنسان الإمارات للانطلاق بثقة وتحدٍّ ليخوض التحديات ويحقق الإنجازات.
وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، بتقديم وشاح الفخر إلى كل من: والد الخريج عبدالعزيز بن درويش، الأول على مستوى الطلاب، ووالدة الخريجة مريم طارق الهرمودي، الأولى على مستوى الطالبات، كتكريم وعرفان لدور الآباء والأمهات في رعاية الأبناء. وسلم رئيس مكتب سمو الحاكم الخريجين والخريجات شهادات التخرج منهم (205) خريجين و(426) خريجة، من تخصصات مختلفة، مهنئاً إياهم بالتخرج.
وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، في ختام حفل التخرج، بتسلم هدية تذكارية من إدارة كليات التقنية العليا، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لتشريفه الحفل وتكريم الخريجين والخريجات.

سالم القاسمي
الشارقة
كليات التقنية العليا
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