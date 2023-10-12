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علوم الدار

محمد الشرقي: تشجيع العقول المبدعة وتقدير إنجازاتهم ورعاية مواهبهم

محمد الشرقي يتوسط الوفد خلال الاستقبال (من المصدر)
13 أكتوبر 2023 01:46

الفجيرة (الاتحاد) 

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تشجيع العقول المبدعة في المجال العلمي وتقدير إنجازاتهم ورعاية مواهبهم عبر المؤسسات الثقافية والنوادي العلمية، والمشاركة الفاعلة في المنافسات الإقليمية والدولية في مجال العلوم والابتكار.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد نادي الفجيرة العلمي برئاسة الدكتور سيف المعيلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، والفريق الفائز في مهرجان المبتكر الإندونيسي الذي أقيم بمدينة بالي في جمهورية إندونيسيا.
وأشار سموّه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للموهوبين والمبتكرين من مختلف الأعمار، وتشجيع سموّه على استثمار طاقاتهم في تحقيق إنجازات نوعيّة تُضاف إلى مسيرة دولة الإمارات في الريادة والتنافسية في مختلف المجالات.
وهنّأ سموه فريق النادي الفائز الذي حصل على جوائز عدة منها الجائزة الماسية لأفضل ابتكار أخضر في الاستدامة، وميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين للمشاركة بثلاثة مشاريع علمية شارك بها أعضاء النادي وهم سالم راشد الليلي وأحمد سيف المسماري وحمد سالم المسماري ومشرف الفريق المهندس أحمد عبدالقادر.
وأشاد سموه بجهود إدارة النادي وفريق العمل في تشجيع الأعضاء المنتسبين للنادي على التعلم والاجتهاد نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال مسيرتهم، مؤكداً سموّه دور التعلم المستمر في تعزيز معارفهم وقدراتهم على المستوى الشخصي والمهني.

محمد الشرقي
الفجيرة
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