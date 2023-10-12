سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح مؤتمر جامعة الشارقة الاستراتيجي

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح مؤتمر جامعة الشارقة الاستراتيجي السنوي الخامس، الذي يقام تحت شعار: «تمكين أجيال المستقبل»، وذلك في قاعة الرازي بالجامعة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات عقبه تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، قدم بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عرضاً مرئياً تناول فيه أرقاماً إحصائية عن التصنيفات العالمية لجامعة الشارقة، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف للتواجد ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم مع المحافظة على المركز الأول على مستوى الدولة بحلول عام 2030، بالإضافة للجهود التي تبذلها الجامعة لتمكين أجيال المستقبل وتنفيذ سياسة التوطين، والتطور الذي شهدته جامعة الشارقة منذ إنشائها حتى يومنا الحالي، من حيث عدد الكليات والبرامج الأكاديمية وعدد الطلبة منتسبي الجامعة وإنشاء المراكز البحثية والبحوث العلمية وتحويل الفروع التابعة لجامعة الشارقة إلى جامعات مستقلة.

وأوضح حميد مجول النعيمي خلال عرضه أن الهدف من تركيز جامعة الشارقة على التميز في التدريس والبحث العلمي هو خدمة المجتمع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتطوير الكفاءة الإدارية والجودة وتحسين عملية الأتمتة والرقمنة، موضحاً بأن جامعة الشارقة ستعمل على ترسيخ مكانتها بقوة في مجال الابتكار والبحوث العلمية والتعليم من خلال المواهب الاستثنائية للعلماء الإماراتيين والمعلمين والقادة الأكاديميين وذلك من خلال 5 محاور.