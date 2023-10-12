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علوم الدار

«وام» تؤكد أهمية دور الإعلام في دعم «مبادرة الحزام والطريق»

«وام» تؤكد أهمية دور الإعلام في دعم «مبادرة الحزام والطريق»
13 أكتوبر 2023 01:47

بكين (وام)

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أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام»، أهمية الأدوار التي يمكن للإعلام أن يؤديها في نهضة الأمم وتطورها، ونشر قيم التسامح والتعايش بين شعوبها، ليعم الأمن والاستقرار أرجاء العالم، منوهاً في هذا الصدد إلى التعاون الإعلامي الذي رسخته اتفاقيات التعاون التي أبرمتها وكالة أنباء الإمارات «وام» مع طيف واسع من المؤسسات الإعلامية الصينية، وعلى الصعيد العالمي، وهو ما يصب في مصلحة دعم «مبادرة الحزام والطريق» التي أطلقت في 2013.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ضمن مشاركته في أعمال «المنتدى العالمي الحادي عشر لوسائط الفيديو» الذي نظمته «مجموعة الصين للإعلام» في العاصمة بكين تحت عنوان «رؤية مشتركة لمستقبل أفضل»، بحضورمعالي شن هاي شيونغ، نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس مجموعة الصين للإعلام، رئيس تحريرها، ومعالي سون يي، نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وغريغوار جاكا، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفريقي للإذاعة والتلفزيون، وأحمد نديم، الأمين العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية البارزة حول العالم. وتطرق في كلمته إلى الدور المهم لـ «مبادرة الحزام والطريق» في دعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

محمد جلال الريسي
وكالة أنباء الإمارات
الصين
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