سعود بن صقر يستقبل قنصل قطر

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، بالقنصل العام القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأشاد بعمق العلاقات الأخوية مع دولة قطر الشقيقة على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر سعيد بن علي الهاجري، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الصُعد.