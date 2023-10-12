وزراء العدل بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ33

مسقط (وام)

ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وفد الدولة في الاجتماع الـ33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقدت أعماله في العاصمة مسقط في سلطنة عمان الشقيقة. ناقش أصحاب المعالي في اجتماعهم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول التعاون المتمثل في مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، وغيرها. كما جرى خلال الاجتماع استعراض تقرير إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .