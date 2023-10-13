"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 19.4درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.