"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي: 19.4درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 19.4درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 13, 2023
The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 19.4°C in Damtha (Al Ain) at 06:00 UAE Local time pic.twitter.com/q2wsaFET48