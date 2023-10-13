«صحة أبوظبي» تعتمد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» مركزاً للتميُّز في جراحة القلب للبالغين

اعتمدت دائرة الصحة – أبوظبي بصفتها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، مركزاً للتميُّز في جراحة القلب للبالغين.

وعُقد احتفال تسليم درع التميز لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي في مبنى دائرة الصحة – أبوظبي الرئيسي، بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وحسن جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة M42، والدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي والدكتور ممتاز خان، رئيس الأطباء ورئيس الخدمات الطبية بالإنابة في المستشفى.

وبصفته مركزاً للتميُّز في جراحة القلب للبالغين، يوفِّر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، خدماتٍ متعددةَ التخصُّصات لعلاجات جراحة القلب للبالغين، بقيادة فريقه الذي يتمتَّع بخبرة كبيرة في مجال أمراض القلب، والذي يضمُّ عدداً من أفضل أطباء وجراحي القلب في العالم. ويحتضن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أيضاً برنامج جراحة القلب الرائد عالمياً، ومرافق تضمُّ وحدات العناية المركزة وغرف العمليات لجراحة القلب، تدعمها الخدمات الأساسية متعدِّدة التخصصات، التي تشمل طب القلب والأوعية الدموية، وطب القلب التداخلي، وفيزيولوجية القلب الكهربائية.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي: «تُعدُّ مراكز التميُّز إضافةً نوعيةً إلى منظومة الرعاية الصحية الرائدة في أبوظبي، وتجسيداً لجهودنا الرامية إلى تعزيز مخرجات القطاع الصحي في الإمارة والارتقاء بتنافسيته، لترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الرعاية الصحية العالمية. نتطلَّع من خلال مراكز التميُّز إلى تعزيز وصول المرضى لخدمات رعاية صحية تتمتَّع بأعلى معايير الكفاءة والجودة عبر منشآت رعاية صحية عالمية المستوى تلبّي احتياجات المرضى وفق أفضل الممارسات العالمية، ما يرسخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم».

وقال حسن جاسم النويس: «نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بترسيخ مكانته مركزاً متميزاً للرعاية الصحية لأكثر الحالات تعقيداً على مستوى المنطقة والعالم. وبدعم من أحدث التقنيات، وفريق رعاية يضم أمهر الخبراء من تخصصات عدة، وثقافة رعاية تركِّز على المريض أولاً، يواصل المستشفى دعم رؤية القيادة الرشيدة عبر تقديم رعاية عالمية المستوى للحالات المعقدة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها. ولا شك أن اعتماده مركزاً للتميُّز في جراحة القلب للبالغين يدعم التزامنا الدائم بتحقيق التميِّز، ويعزز التعاون الوثيق بين M42 ودائرة الصحة – أبوظبي لبناء منظومة للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي عمادها الاستدامة والتطور».

وقال الدكتور خورخيه غوزمان: «نفخر باختيار دائرة الصحة – أبوظبي مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي مركزاً للتميُّز في جراحة القلب للبالغين في الإمارة، فهي شهادة تؤكِّد الإمكانات عالية الجودة والكفاءة التي نتميَّز بها في تقديم باقة متكاملة من الإجراءات والخدمات المتخصِّصة في جراحة القلب وعلاج أمراض القلب الهيكلية».

وأضاف غوزمان: «بالتعاون مع فِرَقِنا متعدِّدة التخصُّصات في أمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر وزراعة الأعضاء، نتمتَّع بأعلى مستويات الجاهزية لتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات لحالات القلب المعقَّدة. سيسهم تعزيز خدماتنا المتطوِّرة في مركز التميُّز في توسيع الأنشطة السريرية والأكاديمية والتعليمية، وإرساء جيل متميِّز من الكفاءات الصحية الوطنية التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الابتكار والرعاية الصحية عالمياً».

وتعدُّ مراكز التميُّز منشآت رعاية صحية متخصِّصة معتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي، وتتميَّز بالخبرات العالية والتقنيات والبرامج المتقدمة، وتمتلك أحدث الابتكارات، ما يمكِّنها من عمل إجراءات طبية معقَّدة في مجالات سريرية متخصِّصة، وإجراء البحوث المتقدِّمة، وتوفير أعلى مستويات الرعاية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمرضى من داخل الإمارة وخارجها. وبعد اختياره مركزاً للتميُّز من قِبَل دائرة الصحة – أبوظبي، يصبح كليفلاند كلينك أبوظبي الوجهة الرئيسية لجميع علاجات جراحة القلب للبالغين، ما يتيح للمرضى الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات العلاجية وجودة الرعاية المتميِّزة في مجال جراحة القلب.

وترسيخاً لمكانته مركزاً للتميز في جراحة القلب للبالغين في أبوظبي، يعمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على دفع عجلة الأبحاث والتعليم في مجال علوم طب القلب. وسيتعاون معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية في المستشفى مع الشركاء الحاليين، وحاضنات التقنيات الصحية، لإجراء البحوث وتوفير فرص التعليم والابتكار ذات المستوى العالمي في أبوظبي.

ويحدِّد المعيار الصادر عن الدائرة الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة والمواصفات التي ينبغي للمنشآت الصحية التي تسعى في الحصول على تصنيف مراكز التميُّز استيفاؤها، إذ تركِّز الدائرة على ستة عناصر أساسية تُؤخَذ في الحسبان عند تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميُّز، من بينها المخرجات السريرية، وتجربة وسلامة المرضى، وجودة الخدمات المقدَّمة ومدى رضا العاملين في المنشأة وتفاعلهم، وبرنامج المنشأة التعليمي والبحثي، وبرامج الإقامة والتدريب، وتأخذ دائرة الصحة - أبوظبي الاعتمادات والتراخيص الحاصلة عليها المنشأة الصحية في الاعتبار عند تصنيفها مراكز للتميُّز.

ولمعرفة المزيد عن معايير مراكز التميُّز في أبوظبي يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae/resources/standards.aspx.