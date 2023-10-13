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تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان لمساعدة المتضررين من الزلازل

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان لمساعدة المتضررين من الزلازل
13 أكتوبر 2023 10:19

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غربي البلاد، وأدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم من النساء والأطفال. فقد غادر أرض الدولة اليوم عدد من طائرات الإغاثة المُحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات العينية المقدّمة إلى الشعب الأفغاني الشقيق، لسد النقص في احتياجات المتضررين من الزلزال. جاء ذلك بمشاركة العديد من المؤسسات الإغاثية في الدولة، وبما يسهم في توفير الاحتياجات اللازمة كافة لدعم متضرري الزلزال في أفغانستان، وبما يُمَّكِنُ من الوقوف على احتياجاتهم الإنسانية بالسرعة الممكنة، ومتابعة أوضاعهم المعيشية، وظروفهم الصحية والنفسية حتى تجاوز هذه الأزمة. وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

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