قيادة الحرس الوطني وقيادة أمن السواحل القطرية تبحثان مجالات التعاون المشترك

استقبلت قيادة الحرس الوطني متمثلة بمجموعة حرس السواحل، بحضور اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، نائب قائد الحرس الوطني وكبار ضباط قيادة الحرس الوطني، وفداً قطرياً برئاسة اللواء ناصر جبر النعيمي، المدير العام لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية القطرية والوفد المرافق له.



وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين قيادة الحرس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقيادة أمن السواحل لدولة قطر الشقيقة، لتنسيق خطط التعاون المشترك في مختلف المجالات في الأمن والسلامة البحرية، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ البحري.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التنسيقي أوجه التعاون في سبيل تبادل الخبرات ووجهات النظر حول مواضيع الاختصاص ذات الاهتمام المشترك بما يكفل تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق البحري الأمني بين البلدين.